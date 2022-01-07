وزير المواصلات لـ«سفير قطر»: ندعو مستثمري الدوحة للمساهمة في دعم الشعب الليبي

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، أمس الخميس، سفير دولة قطر المعتمد لدى دولة ليبيا خالد بن محمد الدوسري، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي ومدير مكتب التعاون الفني الاستاذ عادل بخيت.

واستعرض الجانبان، عدة مواضيع مشتركة ومستجداتها ومنها تحديث الاتفاقيات المبرمة سابقا وفتح مجالات التدريب.

وبحسب بيان وزارة المواصلات، فإنه تم استعراض ومناقشة نتائج الزيارة التي قام بها وزير المواصلات لدولة قطر ، وبحث الجانب الاستثماري ودعوة المستثمرين القطريين للمساهمة في دعم الشعب الليبي ولتعزيز العلاقات.

وفي الختام، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع للمستثمرين القطريين والمؤسسات المحلية لبحث سبل التعاون وفتح آفاق عمل جديدة بين البلدين.