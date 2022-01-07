الارصاد: منخفض جوي وموجة برد وأمطار رعدية تؤثر على طقس ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 07/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمنخفض جوي متمركز على البحر الابيض المتوسط قبالة السواحل الليبية مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا يؤدي إلى حدوث تقلبات جوية وموجة برد على مناطق الشمال الغربي وسقوط أمطار متفرقة من حين الى اخر قد يصحبها خلايا رعدية وحبات البرد وتكون جيدة على بعض الأماكن مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال سقوط ثلج على مرتفعات جبل نفوسة.

ووفقا للتقرير تشمل هذه التقلبات تدريجيا بداية من هذه الليلة مناطق الشمال الشرقي مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على اغلب مناطق ليبيا تتجاوز سرعتها أحيانا (50)كم/ساعة خاصة على المناطق الساحلية ، وهذه الرياح تزيد من الأحساس ببرودة الطقس خلال هذا الأسبوع على كامل مناطق البلاد.

وسيكون البحر بحسب التقرير مضطرب من يوم الغد مع ارتفاع للموج قد يتجاوز 3 أمتار. والله أعلم.