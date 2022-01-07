“بلدي أوجلة” يبحث مع مسؤولين من كهرباء سهل بنغازي مشكلة تذبذب التيار

بحث عميد بلدية أوجلة أحمد بترون مع مسؤولين بدائرة تخطيط شبكات الجهد المتوسط سهل بنغازي؛ الصعوبات التي تعاني منها شبكة الكهرباء بمدينة أوجلة ومنطقة الواحات.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بديوان بديوان المجلس البلدي أوجلة خلال اليومين الماضيين؛ مناقشة مشكلة تذبذب الكهرباء وانخفاض الجهد في المحطات الفرعية بالمنطقة، بالإضافة التي ما تعاني منها خطوط محطات 30KV, وكذلك النواقص التي تعاني منها محطة 220KV الخارجية.

وأشار مسؤولو دائرة تخطيط شبكات الجهد المتوسط سهل بنغازي إلى أن فريقًا من مهندسي وفنيي الإدارة العامة قام بزيارة ميدانية لمحطات الكهرباء بالمنطقة لإعداد تقارير عن الصعوبات التي تواجه عمل المحطات والخطوط؛ لوضع حلول سريعة، والبدء في أعمال الصيانة.

وأكد مدير دائرة التخطيط سالم العبيدي على أن إدارة تخطيط متوسط بنغازي ستعمل على متابعة مشروع محطة كهرباء أوجلة 220KV، بالإضافة لمد محطة كهرباء جالو 220KV بمحول جهد لعلاج تذبذب وانقطاع الكهرباء بالمنطقة، في حين تعتزم فرق الصيانة وإصلاح الخطوط بصيانة خط 30k الرابط بين مدينتيْ أوجلة وجالو، وذلك بعد وصولها اليوم إلى منطقة الواحات.

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