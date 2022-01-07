افتتاح مبنى جوازات عين زارة بعد صيانته (صور)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مبنى جوازات عين زارة بعد صيانته ضمن مشاريع «عودة الحياة» ببلدية عين زارة.

وحضر مراسم الافتتاح وزير الداخلية، خالد مازن، وعميد بلدية عين زارة، علي القيادي، ورئيس مصلحة الجوازات، يوسف عبدالله مراد ، ومدير أمن طرابلس، محمود ضو العابد، وتأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من أماكن إقامتهم وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وأعلن الدبيبة في 28 أغسطس الماضي، انطلاق مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الماضية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطّلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

وفي نوفمبر، كشف المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تتوزع بواقع 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.

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