أجواء باردة على ليبيا مصحوبة برياح قوية

العنوان-طرابلس

حذّرت أرصاد المركزي الوطني للأرصاد الجوية من منخفض جوي متمركز على البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

وأكدت الأرصاد، أن المنخفض سيؤدي إلى حدوث تقلبات جوية وموجة برد على مناطق الشمال الغربي وسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر قد يصحبها خلايا رعدية وحبات البرد وتكون جيدة على بعض الأماكن.

وذكرت أن ذلك ستسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال سقوط ثلج على مرتفعات الجبل الغربي.

وأوضحت، أن التلقبات تشمل تدريجيا بداية من هذه الليلة مناطق الشمال الشرقي مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على أغلب مناطق ليبيا.

وذكرت أن الرياح تتجاوز سرعتها أحيانا (50) كم/ساعة خاصة على المناطق الساحلية، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال هذا الأسبوع على كامل مناطق البلاد.

ونبّهت الأرصاد إلى أن البحر سيكون مضطربا اعتبارا من يوم الغد مع ارتفاع للموج قد يتجاوز 3 أمتار.