وليامز وزينينغا يؤكدان دعمهما للجنة خارطة الطريق النيابية

ليبيا – أصدرت لجنة خارطة الطريق في ليبيا، الخميس، بيانًا عقب لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، في مقر ديوان البرلمان بالعاصمة طرابلس.

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اللجنة وفي بيان لها أطلعت المرصد على نسخة منه أوضحت أن لجنة خارطة الطريق التقت ستيفاني وليامز وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة عن ليبيا ريزدون زينينغا والوفد المرافق لهما، مبينةً أنهم استعرضوا طبيعة عمل اللجنة ومهامها.

وأكد البيان أن اللجنة أحيطت علمًا بلقاءات المستشارة ورئيس البعثة مع الأطراف الداخلية والدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن وليامز وزينينغا أكدا دعمهما الكامل للجنة لتوجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية