تسييري ترهونة يعتزم طلب توفير الأسمدة والبذور المحسنة من وزارة الزراعة

أفادت الصفحة الرسمية للمجلس التسييري ترهونة أن البلدية تعتزم تجهيز مذكرة شاملة لوزير الزراعة بالحكومة، يطلب فيها تسهيل وصول البذور المحسنة والأسمدة الطبيعية إلى مستحقيها في بنطاق البلدية، وذلك من خلال آلية عمل تتم بالتنسيق المجلس التسييري ومسؤول قطاع الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة مع مسؤول قطاع الزراعة في البلدية ومديري الإدارات المختصة بالقطاع، والذي شهد مناقشة النقص في الأسمدة الطبيعية والأعلاف لمربي الأغنام إلى جانب بحث حلول للتحديات التي تقف عائقًا أمام الفلاحين بترهونة.

وبحسب المجلس، فإن المدينة تعتمد على استثمار ثروتها الزراعية والحيوانية؛ إلا أن شحّ مياه الأمطار وما تعانيه المدينة من قلة الأسمدة الطبيعية وقف حائلاً أمام استثمار الفلاحين للثروتيْن النباتية والحيوانية، وتوفير الأعلاف لمربي الأغنام.

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