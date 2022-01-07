عضو بمجلس الدولة: لا يُمكن تغيير الحكومة الحالية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، الطاهر المكني، إن المجلس يستهدف إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر من الاستفتاء على القاعدة الدستورية، على حد تعبيره.

وأضاف المكني:” نسعى لإقرار الاستفتاء على القاعدة الدستورية ولا يُمكن تغيير الحكومة في تلك الحالة”، على حد قوله.

وكانت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، قد بحثت الأحد الماضي، مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة الاستشاري، في العاصمة طرابلس، المسار الدستوري لإنجاز خارطة الطريق.

وبحسب بيان صحفي، صادر الأحد، فإن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب تبحث مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة، في طرابلس، المسار الدستوري الذي تسعى اللجنة للتشاور مع جميع الأطراف بشأنه للوصول إلى توافق عليه في أقرب وقت ممكن.

وسيعرض رؤساء اللجان ما تناوله الاجتماع على مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، وفقا للإيجاز الصحفي.