عمرو موسى يؤكد حرصه على متابعة التطورات في ليبيا

بحث مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، أمس الخميس، مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة العربية، وضرورة تشجيع الجهود التي تهدف إلى تفعيل العمل العربي المشترك، على المستوييْن السياسي والإنساني.

وأكد “ثابت” على ثقته في الدور الذي تلعبه الشخصيات الاعتبارية العربية في الدفع وتنمية الحوارات العربية بما يُساهم في إيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية بما يخدم قضاياها المصيرية.

من جانبه، شدد “موسى” على حرصه على متابعة التطورات التي تشهدها ليبيا آملا بأن تتحقق أمال الليبيين وتطلعاتهم باستعادة بناء الدولة المدنية، وفق ما نقله موقع “الأهرام” المصرية.

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