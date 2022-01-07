الجوسمي: نشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا في زليتن

قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية زليتن إسماعيل الجوسمي:” إن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدية زليتن.

وأكد الجوسمي، في تصريحات صحفية، أن مركز العزل ممتلئ بالحالات، ووصل عدد المصابين فيه 17 حالة، بعد ما كان عدد الحالات الفترة الماضية يتراوح بين 4 و5 حالات فقط.

وشدد على أن مركز العزل زليتن يستقبل في حالات من مصراتة والخمس ومسلاتة وترهونة.

وأوضح أن مصنع الأكسجين في المدينة يعمل بوتيرة جيدة، ولكن الشركة الموردة لسائل الأكسجين قد توقف إمداد المصنع في أي لحظة؛ بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة.

ولفت إلى أن الإمداد الطبي لمركز العزل معدوم، ولم نُزوّد بالمعدات منذ فترة.

وأشار إلى أن مركز العزل يعمل الآن بتبرعات من رجال الأعمال، متابعا:” هناك عزوف من الكوادر الطبية والطبية المساعدة؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة”.