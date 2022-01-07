البيوضي: لابد من التظاهر لاستعادة الوطن وانتزاع حق الانتخاب

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن الخروج للتظاهر سيفرض خيار الاحتكام لصناديق الاقتراع ولن يكون بإمكان أحد مواجهتكم.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن كل التحركات والتجاذبات السياسية والصفقات المعلنة وغير المعلنة، تصطدم بخوفها من الشارع ولم يستطع طرف فرض رؤيته أو إعلانها”.

ولفت إلى أن الحاجة لصدام موضعي باتت إحدى الخيارات التي تهمسها ستيفاني في أذان بعض العملاء والمأجورين.

وشدد على أن الخروج للتظاهر سيفرض خيار الاحتكام لصناديق الاقتراع، ولن يكون بإمكان أحد مواجهتكم، وآن الأوان لاستعادة الوطن وانتزاع الحق.