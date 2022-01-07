مؤسسة النفط: رفع إنتاج «الواحة» بمقدار 200 ألف برميل من الخام يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، إتمام عمليات صيانة خط نقل النفط الرئيسي 32 بوصة الواصل بين حقول «السماح- الظهرة» ومنها إلى ميناء «السدرة» في النقاط 70 كيلومترا و71 كيلومترا.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الفرق الفنية بشركة الواحة انتهت من أعمال الصيانة، الأربعاء، في يومين بدلًا من أسبوع؛ ما أسهم في الحد من الخسائر الناتجة عن توقف الإنتاج، والمقدرة بنحو مليون برميل يوميًا، معلنة رفع إنتاج شركة الواحة بمقدار 200 ألف برميل يوميًا.

والسبت الماضي، أعلنت مؤسسة النفط، فقدان 200 ألف برميل نفط يوميًا، وخسارة فرصة بيعية تتجاوز 107 ملايين دولار؛ جراء إجراء صيانة لازمة لخط الضخ الرئيسي للخام الواصل بين حقول (السماح- الظهرة) ومنها إلى ميناء السدرة.

– مؤسسة النفط: فقدان 200 ألف برميل من الخام يوميا ولمدة أسبوع بسبب أعمال صيانة

وقالت المؤسسة في بيان، إن أعمال الصيانة تبدأ اعتبارًا من منتصف ليلة الأحد الموافق الثاني من يناير الجاري ولمدة أسبوع، لافتة إلى أن شركة الواحة للنفط انتهت من جميع التجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة في عمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022؛ وذلك لمدة أسبوع.

وذكَّر البيان بتصريحات سابقة لرئيس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، أكد فيها أن البنية التحتية في قطاع النفط أضحت في «وضع لا يمكن معه الاستمرار في التشغيل المنتظم»؛ مرجعًا ذلك إلى كثرة التسربات وتهالك التسهيلات السطحية جراء تبعات الإغلاقات غير قانونية في الأعوام الماضية فضلًا عن غياب الميزانيات المخصصة للقطاع والمعتمدة.

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