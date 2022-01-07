وزير الثقافة المكلف: لا بد من إعادة بناء الثقة بالمثقفين والمبدعين

ليبيا – اجتمع وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل بوكيل الوزارة وعدد من مدراء الإدارات فيها.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للغويل تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع تم تكريسه لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة فيما دعا الوزير المكلف لاستعراض المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل المجتمعين وسبل حلها.

ونبه الغويل لأهمية أن يكون قطاع الثقافة مضيئا ومتحركا وفاعلا وأن يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى جانب قطاعات الدولة الأخرى مشددا على أهمية إعادة بناء الثقة بالمثقفين والمبدعين أصحاب الفكر النير القادرين على أن يعيدوا للثقافة الليبية صورتها المشرقة.

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