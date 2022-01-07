طقس ليبيا يشهد موجة برد مع هطول أمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تؤثر موجة برد على غالبية مناطق ليبيا، مع هطول أمطار على مناطق الشمال تكون جيدة أحيانًا مصحوبة بسحب رعدية ورياح باردة نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة ، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ؛ ستشهد سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد واحتمال أن تكون غزيرة على بعض المناطق مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال سقوط ثلج على المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة وباردة نسبيًا وتكون قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها “50” كلم/ساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 11 و15 درجة مئوية على معظم المناطق وما بين 07 و10 درجات مئوية على جبل نفوسة.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فسَتكون السماء قليلة السحب تتكاثر تدريجيا من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية باردة ونشطة السرعة في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غدامس وشمال الحمادة ومناطق الجفرة مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و 17 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بدايةً من يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية