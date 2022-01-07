بلدية بنغازي تحمل العامة لخدمات النظافة مسؤولية عدم صرف مرتبات العاملين

حملت بلدية بنغازي، الخميس، إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة المسؤولية القانونية تجاه عدم صرف مرتبات العاملين.

وأعلنت البلدية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إدارة الشركة.

وأكدت بلدية بنغازي أنها تخلي مسؤوليتها عن تأخر صرف مُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي.

وأوضحت أنها استلمت مُنذ فترة المُخصصات المالية لمرتبات (أكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) لعام 2021 م. من وزارة الحُكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت، أنها قامت بمُخاطبة مسؤولي الشركة بشأن طلب تزويد البلدية بكشف بأسماء العاملين وبيناتهم وملفاتهم.

وبينت البلدية، أنها لم تجد الاستجابة من قبل مسؤولي الشركة الأمر الذي انعكس سلباً على إجراءات صرف مُرتبات العاملين بالشركة.