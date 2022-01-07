أفريقيا الوسطى تطرد “قيادي إخواني ليبي” يدير فندق ليدجر بلازا

طردت السلطات في أفريقيا الوسطى، القائم بالأعمال الليبي في العاصمة بانجي عبدالمجيد اشتيوي، وعلي عمر ارحومة أحد القيادات الإخوانية التي يعمل في الظل بتوظيف الأموال لصالح التنظيم.

وقالت مصادر إن الشرطة بجمهورية أفريقيا الوسطى قامت بالقبض على عمر ارحومة مدير فندق ليدجر بلازا الليبي بالعاصمة بانجي، وأرغمته على حزم حقائبه استعدادا لطرده من جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضافت المصادر أن السلطات ببانجي طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بأفريقيا الوسطى عبدالمجيد اشتيوي والمقيم بالفندق، مغادرة فندق ليدجر بلازا التابع للشركة الليبية للاستثمار “لايكو”، فوراً، ودفع ما قيمته 4 ملايين فرنك سيفا نظير إيجار غرفته.

وعلى إثر ذلك، قام اشتيوي بإرسال مذكرة لوزارة الخارجية يفيد فيها بأن لديه أموال بخزينة غرفته في الفندق تتمثل في 6 ملايين فرنك سيفا و4 آلاف دولار، و8 آلاف يورو، وحمّل الفندق مسؤولية ضياعها.