«مكافحة الأمراض» يحدد 9 أعراض لـ«أوميكرون» تظهر على الأطفال

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولياء الأمور إلى مراقبة تسعة أعراض تظهر على الأطفال حال إصابتهم بالمتحور «أوميكرون».

وتشمل هذه الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد والمستمر، والتعب، واحتقان، أو سيلان الأنف، والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والطفح الجلدي.

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وقال المركز في بيان، إن الرضع والأطفال دون سن الخامسة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بـ«أوميكرون» مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا ، وحتى سن المراهقة من 12 إلى 17 سنة.

ونصح المركز الحوامل بالالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي بحذافيرها حتى الأسبوع 12 من الحمل على الأقل؛ لأنهن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات الفيروس.

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