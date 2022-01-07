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“مكافحة الأمراض” يسجل 592 إصابة و 11 وفاة بـ “كورونا”

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 592 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,394 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 607؛ فقد سُجّل شفاء 625 حالة، إلى جانب تسجيل 11 حالة وفاة على مستوى البلاد، منها ثماني حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 11% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 392,868، منها 7,354 حالة نشطة من بينها 137 حالة حرجة، إضافةً إلى تعافي 379,736 حالة، ووفاة 5,778 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,896,903 أشخاص منهم 873,726 تلقوا الجرعة الثانية.

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قناة 218 الليبية

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