معيتيق: بحثت مع مستشار الأمن القومي جهود الحفاظ على وحدة البلاد

استقبل مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف في مكتبه بديوان مجلس الأمن القومي بطرابلس، أمس الخميس، المرشح الرئاسي أحمد معيتيق.

وقال معيتيق في تدوينة عبر “فيسبوك”، إنه بحث مع بوشناف خلال اللقاء أوجه التعاون والدفع بالجهود الوطنية للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وفي السياق نفسهـ قالت وكالة الأنباء الليبية وال، إن اللقاء شهد التباحث حول آليات الدفع بالجهود الوطنية للتقدم في العملية السياسية، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بما يكفل المحافظة على وحدة الوطن وأمنه واستقراره.