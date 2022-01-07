الجراري: السلطات المصرية لا زالت تعترف بالجواز الأخضر

ليبيا – أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أن السلطات بمصر لم تمنع استخدام جواز السفر الأخضر أثناء الدخول والخروج.

الجراري أوضح في تصريحات أدلى بها لقناة المسار تابعتها صحيفة المرصد إن الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن منع السلطات المصرية حق الدخول للمواطنين الليبيين بجواز السفر الأخضر مستغربة لأنها لم تصل إلى الشركات الجوية الليبية.

وأضاف الجراري قائلا:”لقد تواصلنا مع الأشقاء المصريين في منفذ السلوم البري ومطار برج العرب والجهات المختصة ونفوا هذه الأنباء وأكدوا أن الجواز الأخضر لا يزال ساري المفعول بشرط أن تكون الملامح واضحة لصورة الشخص فيما تواصلنا مع رئيس قسم الجوازات بمنفذ مساعد الليبي”.

وتاعب الجراري بالقول:”أكد لنا رئيس القسم إن الأمور عادية جدا بالنسبة للجواز الأخضر وهو ساري المفعول ما لم يكن هناك اختلاف في الصورة أو تشابه أسماء ونطمئن كل الليبيين بأن الجواز الأخضر ساري المفعول لدى السلطات المصرية ونحن على استعداد لأي تقديم للمساعدة أو استفسار”.

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