عبد المجيد: نحتاج لحكومة جديدة من 12 وزارة فقط مدتها 6 أشهر ومهمتها الدستور والانتخابات

قال رئيس ما يسمى “الكونجرس التباوي”، عيسى عبد المجيد، إن ليبيا بحاجة إلى حكومة جديدة من 10 أو 12 وزارة فقط، تكون مدتها 6 أشهر، مشددًا على أن تكون مهمتها “الدستور والانتخابات”.

وكشف عبد المجيد، في تصريحات صحفية، أنه “في حالة تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب، سيعترف بها المجتمع الدولي عند التصويت عليها بنصاب قانوني كامل”، مردفًا بقوله: “هذا ما يهمه فقط”.

وأفاد بأن “السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، كشف له بأن شرط الاعتراف بحكومة جديدة هو وجود نصاب كامل في مجلس النواب، لأنه أمر متروك لليبيين فقط”، بحسب قوله.

وأوضح عبدالمجيد، أن “النصاب القانوني لمجلس النواب ليس 120، ولكنه تقريبًا 87 عضوًا”، متوقعًا “تشكيل حكومة جديدة”، مُنتقدًا حكومة عبد الحميد الدبيبة، بقوله: “27 وزارة في حكومة انتقالية، بجانب 40 أو 50 وكيل، هذا إهدار للمال العام”.

ورأى أن “اختيار رئيس للدولة بدون قاعدة دستورية، هو خلق لديكتاتور جديد في ليبيا”، مبينًا أن “الحل داخلي، ولا يريدون تدخلات خارجية”، بحسب قوله.

وأتم: “من الممكن أن يعتمد الرئيس الجديد للحكومة على الخبراء في موضوع الدستور، بجانب ممثلي التبو، والأمازيغ، والطوارق، والفيدراليين”، بحسب قوله.