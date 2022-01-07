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مكافحة الأمراض يوضح أعراض إصابة الأطفال بـ “أوميكرن”  

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض أولياء الأمور إلى مراقبة تسعة أعراض تظهر على الأطفال حال إصابتهم بالمتحور “أوميكرون”.

وتشمل الأعراض وفق بيان المركز، اليوم الجمعة، ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد والمستمر، والتعب، والاحتقان، أو سيلان الأنف، والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والطفح الجلدي.

وأوضح المركز أن الرضع والأطفال دون سن الخامسة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا، وحتى سن المراهقة من  12 إلى 17 سنة.

ونصح المركز الحوامل بالالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي بحذافيرها حتى الأسبوع 12 من الحمل على الأقل، مشيرا أنهن أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات الفيروس.


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صحيفة العنوان الليبية

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