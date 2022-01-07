“مكافحة الأمراض” يوضح أعراض الإصابة بمتحور “أوميكرن”

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن هناك تسعة أعراض لمتحور أوميكرون تظهر على الأطفال يجب مراقبتها.

وبين المركز أن هذه الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد والمستمر إضافةً إلى التعب والاحتقان أو سيلان الأنف.

وأضاف المركز أن بقية الأعراض تتمثّل في الصداع والتهاب الحلق وفقدان الشهية، إضافةً إلى آلام العضلات والطفح الجلدي.

ولفت المركز إلى أن الرضع والأطفال دون سن الخامسة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمتحور “أوميكرون” مقارنةً بالأطفال الأكبر سنًا وحتى سن المراهقة من 12 إلى 17 عامًا.

ونصح المركز النساء الحوامل بالالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي بشكل مطلق لمدة 12 أسبوعًا على الأقل، مرجعًا السبب في ذلك إلى أنهن أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات الفيروس.

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