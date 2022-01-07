دغيم: النويري أعاد الهيبة للبرلمان وللدولة

ثمن عضو مجلس النواب زياد دغيم، إدارة الرئيس المكلف فوزي النويري لمجلس النواب وقرارته الصادرة.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية:” لقد أعاد الهيبة والكرامة للدولة الليبية ومؤسسته التشريعية باحترامه للنظام الداخلي والعمل الجماعي والتشريعات الليبية النافذة والمميزة والتي تحتاج من يحترمها”.

وتابع:” أخيرا تم تحرير ختم مجلس النواب من جيوب العبث والتجاوز وازدراء القوانين والإعلان الدستوري والارتهان للسفراء والخارج”.

ولفت دغيم، إلي أن هذا التحسن في أداء البرلمان وانعكاسه على الدولة يدعونا إلى ضرورة أن تشمل خارطة الطريق تجديد الدماء عبر وضع شرط ” الدورة البرلمانية” لتغير الرئيس أسوة بمجلس الدولة وكذلك انتخاب الشواغر في مقاعد البرلمان الخالية.