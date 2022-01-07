النويري يبحث مع وليامز وزينينغا سير العملية الانتخابية وعمل البرلمان بشأنها

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري أمس الخميس بالأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا،، رفقة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل مجلس النواب بشأنها.

كما تم مناقشة أعمال لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل المجلس وآخر ما توصلت له من حلول تكفل سلاسة العملية الانتخابية واستقرار المشهد السياسي ككل.

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