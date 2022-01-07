“الداخلية” تمهل أصحاب 12 موقعًا مخالفا بزليتن 3 أيام لإزالتها

أمهلت الأجهزة الأمنية بمدينة زليتن أصحاب 12 موقعًا مخالفًا بُنيت على أراض مملوكة للدولة ثلاثة أيام للبدء في أعمال الإزالة، ضمن خطة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بإشراف مباشر من رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بزليتن؛ لدعم مديرية الأمن وجهاز الشرطة الزراعية والأملاك والسجل العقاري في المدينة لإخلاء الأراضي المملوكة للدولة.

وتأتي هذه العملية بعد اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي ضمّ النائب العام ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن زليتن ورئيس البحث الجنائي زليتن؛ للوقوف على الأوضاع الأمنية داخل مدينة زليتن وضبط المطلوبين ومنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة.

وشددت وزارة الداخلية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك”، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، في عدم تقيدهم وتنفيذ التعليمات الصادرة بالخصوص.

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