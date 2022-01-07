مصدر بالقيادة العامة: ما يروجه الدبيبة ووليد اللافي وزير الدعاية لديه بشأن المرتبات كذب بواح

كشف مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الخميس، “ما يروجه رئيس الحكومة المنتهية ولاتيها عبد الحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي وزير الدعاية لديه بشأن المرتبات كذب بواح”.

المصدر، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “عرضنا من باب حسن النية تولي 5+5 وعضو من وزارة المالية والحسابات العسكرية مراجعة الأرقام العسكرية والوطنية لأفرادنا في سرت وقوبل المقترح برفض الدبيبة، ولدينا آلاف العناصر من المنطقة الغربية الملتحقة شرقًا وجنوباً ولا يمكن تسليم بياناتهم لهذه الحكومة كما لا يمكننا بالمقابل طلب بيانات عسكرييهم ومليشياتهم”.

وتابع: “من يعتقد بأننا سنكون عرضة للإبتزاز بقوت يومنا نقول له بأننا لازلنا نراعي قوتنا مقابل التضييق على قوت الليبيين، وأمنّا النفط بكل اقتدار كمهمة من مهامنا وتحققت إيرادات قياسية بقيمة 103 مليار دينار ما كانت لتتحقق لولا قادتنا وجنودنا الكرام”.

وأضاف: “ما نهبته عائلة الدبيبة من الأموال العامة قبل وبعد 2011 حتى اليوم يضاهي ميزانية 20 سنة بما فيها عقود شركة ليدكو المملوكة لعبد الحميد الدبيبة ولدينا من الأدلة الكثير، والدبيبة المغتصب لصفة وزير الدفاع أهدر حوالي نصف مليار دينار الأيام الماضية لعدة مليشيات استجلبها للعاصمة بلا تدقيق ولا أرقام وطنية إضافة لـ 150 مليون دولار للمرتزقة السوريين في اليرموك وسيدي بلال”.

واستكمل: “الدبيبة لم يدعم توحيد الجيش ماليًا وقيادياً واستمر في خطاب نحن وهم الذي يمثل حليفه علي الصلابي، والدبيبة والصلابي وعلي الدبيبة يعتقدون بأن محاصرة القيادة العامة ماليًا ستؤدي لتمرد القوات وانشقاقها ولكن هيهات، وكل الخيارات والقدرات مطروحة ولن نبقى رهينة عائلة الدبيبة أو مكتوفي الأيدي وعلى الجميع في الداخل والخارج تحمل مسؤولية تبعات تصرفات المؤدلجين وواجهتهم في الحكومة”.