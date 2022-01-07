النويري يطالب البعثات الدبلوماسية الالتزام بالتشريعات النافذة فيما يتعلق بتحركاتهم داخل البلاد

طالب رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري ،في رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى مخاطبة الدول المنخرطة في الشأن الليبي بأهمية التنسيق مع المجلس فيما يتعلق بالبيانات التي تصدرها سفاراتها المعتمدة ، وضرورة التزامهم بالتشريعات النافذة فيما يتعلق بتحركاتهم داخل البلاد.

و عبّر المجلس عن استنكاره لأي تدخل مهما كان نوعه ،داعيا جميع الجهات الرسمية إلى التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية على اعتبار أنها هي القناة الوحيدة للتواصل مع الأطراف الخارجية.

هذا و أكد المجلس على ضرورة التزام السفراء المعتمدين و رجال السلك الدبلوماسي بالتشريعات النافذة يخص تحركاتهم داخل البلاد و بما لا يتعارض مع الأعراف الدبلومايسة و عدم المساس بالشأن الداخلي قولا أو فعلا و الذي يؤثر سلبا على المسار الذي ارتضاه الشعب الليبي.