وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق «بني وليد- ترهونة»

أدى حادث مروع وقع، ظهر الجمعة، على الطريق السريع الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة، إلى وفاة شخص وجرح آخرين حتى الآن.

وقال شهود عيان إلى «بوابة الوسط»، إن الحادث وقع نتيجة السرعة العالية؛ مما أدى إلى اصطدام سيارتين وخروج إحداهما عن الطريق واشتعال النيران فيها، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى ترهونة التعليمي.

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وشهد الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة الفترة الماضية عددا من الحوادث بسبب السرعة الفائقة وانتشار الإبل الحرة، التي زادت من نسبتها؛ مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح.

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