بليحق: نسعى لتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأنه في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن، فإن البرلمان المنتخب من الشعب الليبي والممثل لكافة مدن ومناطق ليبيا، يسعى جاهدًا لتجاوز هذه المحنة والمُضي قدمًا بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار لنطوي هذه المرحلة العصيبة إلى مرحلة البناء والتنمية بما يُلبي مطالب الشعب ويُحقق أمالهِ وتطلعاته إلى العيش بكرامة وحرية ورخاء.

بليحق وفي تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أشار إلى أن البرلمان شكل لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا والتي بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأوضح بليحق بأنه في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب عزمه على التصدي لكل التحديات الجسام التي تمر بها البلاد رغم خطورة المرحلة، فأن البرلمان يدعو كافة الأطراف إلى تكاتف جميع الجهود ودعم مجلس النواب وتغليب مصلحة الوطن والشعب الليبي في تحقيق إرادته للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الأمر الذي لن يتاتى إلا بتضافر كافة الجهود الوطنية لتحقيق ذلك في أقرب الآجال.

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