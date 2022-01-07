سميو: التطعيم ضد فيروس كورونا ليس إجباريا في المدارس

العنوان-طرابلس

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، أن التطعيم ضد كورونا لن يكون إجباريا للطلبة والعاملين بالمدارس.

وأوضح، سميو، في تصريح صحفي أن بإمكان المطعمين داخل المدارس اختيار نوع اللقاح، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد عدد معين من الجرعات ضد كورونا للطلبة وللعاملين بالقطاع التعليمي، لأن الحملة ستستهدفهم كافة.

يشار إلى أن الحملة جاءت وفق توصية من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتطعيم داخل المؤسسات الحكومية بالدولة للتصدي لتفاقم الوضع الوبائي داخل البلاد.