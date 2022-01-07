مركز مكافحة الأمراض يسجل 11 وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و137 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11 بالمئة، من أصل 5394 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 625 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 379736 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7354 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5778 حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,896,903 والمطعمين بالجرعة الثانية 873,729.

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