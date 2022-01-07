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“المشري” يُجدّد دعوته للاستفتاء على مسودة الدستور

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعوته للاستفتاء على الدستور و”التوافق على قوانين انتخابية تُجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية”.

جاء ذلك خلال لقاء “المشري” رفقة مقرر المجلس سعيد كلة، اليوم الجمعة، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بالعاصمة طرابلس، حيث تمت مناقشة سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن، وفق بيان المجلس.

جديرٌ بالذكر أن لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب أكدت عزمها اعتماد تصور دستوري، يقوم على معالجة “التشوهات” التي شابت مسودة الدستور التي أعدتها الهيئة التأسيسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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