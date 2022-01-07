المحمودي يجهز شكوى للجنائية الدولية ضد تونس

يستعد رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي لتقديم شكوى قضائية ضد تونس، على خلفية تسليمه من طرف حكومة حركة النهضة الإسلامية إلى المجموعات المسلحة في 2012.

وقال موقع “جان أفريك” إن المحمودي الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة وينآى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا، يجهّز ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت، لكن تحالفاتها السياسية جعلتها تسلمه رغم التحذيرات من خطورة القرار، وهو ما جعل كثيرين يشككون في أن الخطوة كانت صفقة تحصلت بموجبها حكومة النهضة على ملايين الدولارات.

يشار إلى أن عملية التسليم تمت في يونيو 2012، عبر حكومة حمادي الجبالي أحد أكبر قيادات حركة النهضة التونسية والذي استقال منها بسبب خلافات داخلية.