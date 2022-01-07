الدبيبة يُعلن الانتهاء من المرحلة الثانية لطريق “عين زارة – وادي الربيع”

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية لطريق عين زارة-وادي الربيع، مشيرا أنه سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل.

وأشار الدبيبة في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك إلى أن المشروع بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك لكل من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس.

وقال الدبيبة في بيانه: “كل التوفيق للإخوة العاملين على هذا المشروع المهم على أمل أن يساهم في التخفيف من وطأة الازدحام الذي كان مقلقا لسكان المنطقة”.

وأكد الدبيبة أن “المشروع يعد خطوات أولى فقط في مشروع عودة الحياة لليبيا التي سنتشارك جميعا إنجاز باقي خطواتها قريبا”.