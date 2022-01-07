كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى ست دول منها ليبيا

أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية -اليوم الجمعة- أنها قررت تمديد حظر السفر إلى ليبيا و5 دول أخرى، هي العراق واليمن وسوريا والصومال وأفغانستان، وبعض المناطق في الفلبين، لمدة 6 أشهر أخرى تمتد حتى يوم 31 يوليو من العام الجاري 2022.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد اتخذت هذا القرار خلال الاجتماع الــ45 للجنة مراجعة سياسات جوازات السفر الذي عقد اليوم، معتبرة أن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه، ومن بينها ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية قد مددت في يوليو من العام الماضي حظر السفر إلى تلك الدول والمناطق حتى 31 يناير، ويحق لوزير الخارجية تقييد استخدام جوازات السفر ومنع الزيارات والإقامات في بلدان ومناطق معينة، من أجل حماية أرواح المواطنين الكوريين الجنوبيين وممتلكاتهم.

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