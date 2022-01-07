الدبيبة: افتتاح طريق عين زارة-وادي الربيع الأسبوع القادم

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إنه تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية لطريق عين زارة-وادي الربيع، وسيتم افتتاحه الأسبوع القادم.

أضاف في تدوينة على فيسبوك أن المشروع بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك لكل من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس.

واختتم قائلًا: “كل التوفيق للإخوة العاملين على هذا المشروع المهم على أمل أن يساهم في التخفيف من وطأة الازدحام الذي كان مقلقا لسكان المنطقة. هذه خطوات أولى فقط في مشروع عودة الحياة لليبيا التي سنتشارك جميعا إنجاز باقي خطواتها قريبا إن شاء الله”.