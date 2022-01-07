الفقيه يؤكد على أهمية المسار الدستوري ومنحه الأولوية خلال المرحلة الحالية

ليبيا – قال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مقترح لخريطة الطريق سليمان الفقيه إن اللجنة اجتمعت أمس الخميس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن هذا الاجتماع هو السادس للجنة، مضيفًا أنه ما زال أمامهم اجتماعات عدة مع أطراف أخرى منها لجنة التواصل بهيئة الدستور ومجلس الدولة الإستشاري وغيرها من الأطراف.

وأشار الفقيه إلى أن بعض الجهات تحتاج إلى عقد أكثر من جلسة،مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أهمية المسار الدستوري ومنحه الأولوية، وفق تعبيره.

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