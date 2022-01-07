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شركة شلمبرجير النفطية تبحث فرص التعاون مع كلية الهندسة بجالو

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وفد من شركة شلمبرجير الألمانية للخدمات النفطية رفقة مسؤولي كلية الهندسة والنفط جالو، فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضحت الكلية التابعة لجامعة بنغازي، أن الاجتماع ناقش تطوير الجانب العملي واستثمار فرص التدريب المتاحة مع الشركة، وتوفير برمجيات خادمة للمجال، حيث تعهّدت الشركة بتوفير بعض احتياجات الكلية في إطار التعاون المشترك.

يُذكر أن شركة شلمبرجير نفّذت عدداً من المشاريع التنموية في مناطق العمليات النفطية، بالشراكة مع المؤسسة النفطية، في إطار برامج التنمية المستدامة بواحات الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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