اللواء المحجوب: الدبيبة أرسل صكوك دون أرصدة وحكومته لم توحد المؤسسات ولم تخدم المصالحة الوطنية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة تسيير الاعمال المنتهية ولاتيها عبد الحميد الدبيبة أوقف صرف مرتبات القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، موضحا أن آخر تحايلات رئيس الحكومة هو عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص.

واوضح اللواء المحجوب، وفي تصريحات لقناتنا أن “القوات المسلحة جهة منضبطة ولائها للوطن، إلا أن الحكومة تجاهلت فئة كبيرة من الليبيين عبر إيقاف صرف المرتبات”.

وشدد على أن “الحكومة لم توحد المؤسسات ولم تخدم المصالحة الوطنية، بل أنها تكيل بمكيالين، صرفت ما يزيد عن 90 مليار دينار في عدة أشهر منهم 20 مليارا على تنمية الفساد بدلاً من تنمية الوطن”.

وأكد اللواء المحجوب أن “المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة تتبع قيادة عامة، تتبع تعليمات قيادتها باحترافية، إلا أن الحكومة الحالية تحاول تعطيلها بشتى الطرق”.