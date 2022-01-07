في بلاغ للنائب العام.. الصغير: النويري مزور ومنتحل صفة رئيس البرلمان

اتهم وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير، رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، بالتزوير وانتحال صفة رئيس مجلس النواب لتوقيع على قرار بتشكيل اللجنة الوطنية العليا.

وأعلن الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تقديمه بلاغا للنائب العام، الصديق الصور، ضد فوزي النويري، متهما إياه بتزوير قرار رئيس مجلس النواب عقيله صالح ووضعه توقيعه على صفحات يملكها.

وأضاف:” أن النائب العام هو المؤتمن على الدعوى الجنائية والمعني بإيقاف جريمة التزوير ومن استفادة المجرم من جرمه”.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب متوقف عن العمل ولا نعلم بأنه باشر مهام وظيفته، وصفة النويري هي النائب الأول ولا توجد وظيفة أو صفة إسمها رئيس مجلس النواب بالوكالة او بالإنابة.

وتابع:” وضع توقيعه على صفة رئيس مجلس النواب هو تزوير وانتحال صفة”.