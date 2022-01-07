عقب هطول الأمطار..غرق طريق عين زارة “الجديدة”

العنوان – طرابلس

رصد مواطنين في العاصمة طرابلس غرق طريق “عين زارة” الجديدة التي تم افتتاحها في شهر أكتوبر من العام الماضي عقب هطول الأمطار اليوم الجمعة.

وافتتاح طريق عين زارة الجديدة جاء ضمن المرحلة الأولى من مشروع (عودة الحياة) لطريق “عين زارة – وادي الربيع”.

وكان رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أعلن اليوم الانتهاء من إنجاز المرحلة الثانية لطريق عين زارة-وادي الربيع، مشيرا أنه سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل.

وذكر الدبيبة عبر صفحته بـ”فيسبوك” أن المشروع بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك لكل من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس.

وقال الدبيبة في بيانه: “كل التوفيق للإخوة العاملين على هذا المشروع المهم على أمل أن يساهم في التخفيف من وطأة الازدحام الذي كان مقلقا لسكان المنطقة”.

وأكد الدبيبة أن “المشروع يعد خطوات أولى فقط في مشروع عودة الحياة لليبيا التي سنتشارك جميعا إنجاز باقي خطواتها قريبا”.