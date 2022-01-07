“غوتيرش” يبحث مع مندوب ليبيا في الأمم المتحدة آخر تطورات الوضع الليبي

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مع مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني -اليوم الجمعة- آخر تطورات الوضع في ليبيا، والتحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

وأعرب غوتيرش خلال اللقاء بالسني عن اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، فيما أكد السني على “ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي إملاءات، وإيجاد حلول عملية لتحديات المسار الديمقراطي، وسبل الوصول لتوافق وطني وتفادي الأخطاء السابقة، واحترام المُلكية الليبية بما يضمن عدم الإقصاء بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وإنهاء التواجد الأجنبي بكافة أنواعه”- حسب تعبيره في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف السني أنه ناقش مع غوتيرش كيفية دعم الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة للمرحلة المقبلة “وبفاعلية”، لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها عندما يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة، وكيفية دعم مسار المصالحة والعدالة الانتقالية، وخلق حوار وطني شامل ودور لجنة بناء السلام الأممية الممكن في هذا الإطار.

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