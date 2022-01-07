النويري: نشجب التدخلات الأجنبية وعلى الرئاسي تقييد حركة السفراء

قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، إن المجلس يشجب التدخلات الأجنبية ويطالب الجهات الرسمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية في التواصل مع السفراء.

وأضاف النويري في تصريحات صحفية، قائلاً: “ندعو المجلس الرئاسي إلى مراسلة الدول المنخرطة في ليبيا ودعوتها إلى التنسيق معه بخصوص بيانات سفاراتها، و نطالب السفراء وممثلي الدول ممن ترغب في المساعدة أو الوساطة أن يكون عملها بالتنسيق مع البعثة الأممية”.

وتابع: “على المجلس الرئاسي ضرورة تقييد حركة السفراء والدبلوماسيين وفق التشريعات الليبية، و نطالب السفراء الالتزام بالتشريعات الليبية عند زياراتهم وتحركاتهم في ليبيا بما لا يخالف الدبلوماسية ولا يمس بالشان الداخلي، كما أن بيانات وأفعال بعض السفراء والدبلوماسيين وممثلي الدول عن الشأن الليبي قد تؤثر سلبا على المسار الذي ارتضاه الليبيون”.