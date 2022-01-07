إعلامي ليبي: هذا ما وقع خلال اجتماعنا مع ستيفاني وليامز

علق الإعلامي الليبي عبد المنعم اللموشي عل كلمة ألقاها في اجتماع عقد مساء أمس الأول الاربعاء بمقر بعثة الامم المتحدة بجنزور، مع مستشارة الأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ومساعدها زينينغا، وخلفت رد فعل ومقاطعة من قبل رئيس تنسيقية الأحزاب ناجي بركاتي.

وقال اللموشي في تدوينة مطولة على فيسبوك، أنه توجه إلى الاجتماع بطلب من المرشح الرئاسي أسعد زهيو، بترتيب من تنسيقية الاحزاب التي يترأسها الدكتور ناجي بركات وتضم في عضويتها 13 حزبا وعددا من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والشخصيات السياسية والأكاديمية، وقام اللموشي بالتعبير عن موقفه من عدد من القضايا المحلية بشكل مباشر وواضح، من بينها الموقف من ستيفاني وليامز نفسها، ومما وقع في ليبيا منذ الحرب الكونية في 2011 إلى اليوم، الأمر الذي لم يرق لرئيس التنسيقية.

وأضاف الإعلامي الليبي، أنه خلال إلقاء الكلمة “تدخلت اصوات مشوشة من طرف الدكتور ناجي بركات تطالب بمقاطعتي وانهاء مداخلتي وتحتج على ارتفاع صوتي في حضرة ستيفاني وان هذا الكلام لايليق بهذا المقام ولا هذا الاجتماع، ما اضطر ادارة الجلسة ان تطلب مني التوقف وعدم اتمام مداخلتي، لكني أصريت على استكمال مابدأت، غير أني منعت من الاستمرار وطلب مني أن أقدم بقية مداخلتي بشكل مكتوب للبعثة وسوف يتم تدارسه”.

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