مفوضية الانتخابات تنفي نشر بيان حول القوة القاهرة.. وتعلن اختراق موقعها

نفى عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب نشر المفوضية بيانا حول القوة القاهرة الجمعة.

وقال الشعاب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن «غير صحيحة»، موضحا أن صفحة المفوضية على موقع «فيسبوك» تعرضت للاختراق.

ونشر موقع المفوضية مساء اليوم بيانا حول إعلانها «القوة القاهرة»، نظرا لتعرضها إلى تهديد «بقوة السلاح» من قبل مرشح رئاسي، إضافة إلى «تزوير» آخرين لشهاداتهم الجامعية، ثم حذف الموقع البيان في وقت لاحق.

وليست هذه الواقعة الأولى، حيث أعلنت المفوضية، في 15 نوفمبر الماضي، اختراق صفحتها على «فيسبوك»، حين نشر بيانا حول رفضها أوراق ترشح سيف القذافي.

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وسبق شرح رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، أسباب إعلان «القوة القاهرة»، وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، وذلك خلال إحاطته أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين الماضي.

وأوضح أن هذه الأسباب تتعلق بصدور أحكام قضائية «متضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية» خلال فترة الطعون على مرشحي الرئاسة، و«أحكام خارج المدة التي حددها القانون»، بالإضافة إلى تعرض المفوضية إلى «تهديدات» تمثلت في محاولة اقتحام مقرها، و«رسائل وصلت إلى المفوضية بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيحدث الاقتحام».

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