الدرسي يؤكد لـ218 عقد جلسة لمجلس النواب في 17 يناير الجاري

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي لـ218 عقد جلسة لمجلس النواب يوم 17 يناير الجاري؛ للاستماع لمقترحات لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من المجلس.

وأضاف الدرسي أن المجلس سيتخذ القرار بشأن المقترحات التي ستُقدّمها اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد عدداً من اللقاءات والمشاورات في مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت في مدينة طرابلس وجمعت اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب المُكلّف فوزي النويري، أكد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة خارطة الطريق في إطار جهود إجراء الانتخابات وفق أسس دستورية.

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