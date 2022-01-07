مداهمة مصنع للخمور والمخدرات في أجدابيا

داهم أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا، الجمعة، أحد المنازل التي اتخذت وكرا لصناعة وبيع الخمور محلية الصنع بالمدينة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

ووردت معلومات من مصادر للقسم حول المصنع الذي ينتج داخله مخدرات أيضا، حسب بيان الوحدة على صفحتها في موقع التاوصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان أنه جرى فتح محضر تحري للتأكد من المعلومات الواردة، وبعد التأكد من صحتها، أخطرت النيابة العامة التي أذنت بمداهمة المكان، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا