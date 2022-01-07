داخلية النواب تحذر من حملات التحريض على العنف ضد مجلس النواب

العنوان – طبرق

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري عن بالغ قلقه من تصاعد حملات الكراهية والتحريض السياسي وخاصة على مجلس النواب وأعضاءه.

وألقى الحراري بالمسؤولية على الخطاب الإعلامي المنفلت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى منصات للتحريض و الكراهية ونشر المعلومات المغلوطة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على احترام حرية التعبير والاإعلام وحق التظاهر السلمي وأن ذلك يجب أن يكون في إطار احترام القانون.

وجدد الحراري شكره لعناصر أمن المجلس التي مارست أقصى حدود ضبط النفس، خلال المظاهرة التي صاحبت جلسة المجلس الإثنين الماضي رغم خروج بعض المتظاهرين عن الأُطر القانونية للتظاهر.

ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على الأمن والاستقرار وخلق الظروف المناسبة للحوار وللعمل السياسي لإجراء الانتخابات في اقرب وقت تلبية لتطلعات الشعب الليبي.