المفوضية لـ218: موقعنا الرسمي اختُرِق.. ونعمل على تتبّع مصدر الاختراق

أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير لـ218، تعرض الموقع الرسمي للمفوضية على شبكة الإنترنت للاختراق، مشيراً إلى مباشرة الكادر الفني في تتبع مصدر الاختراق واستعادة الموقع.

ونفى بالخير صحة البيان الأخير المنسوب للمفوضية، والذي نُشر على الموقع الرسمي مساء الجمعة، وتضمن ادعاءات بشأن إعلان القوة القاهرة، تتهِمُ مرشحاً يحمل جنسية أجنبية باستخدام القوة العسكرية ضد المفوضية بالإضافة لتزوير مرشحين آخرين لشهاداتهم الجامعية.

يُذكر أن الحساب الرسمي للمفوضية على منصة فيسبوك، تعرّض في 15 نوفمبر الماضي للاختراق بالتزامن مع بداية قبول أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل أن ينجح الكادر الفني من معالجة الأمر واستعادة الصفحة.

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